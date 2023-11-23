ВОЗ запросила у Китая информацию о вспышках пневмонии у детей

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обратилась к Китаю с официальным запросом из-за роста респираторных заболеваний и зарегистрированных кластерах пневмонии среди детей. Об этом сообщается в аккаунте ВОЗ в соцсети X.

На пресс-конференции 13 ноября представители Национальной комиссии здравоохранения Китая заявили о волне респираторных заболеваний в стране. Китайские власти объяснили это отменой коронавирусных ограничений и циркуляцией гриппа, микоплазменной пневмонии (обычно поражает детей младшего возраста), респираторно-синцитиального вируса (РСВ, особенно опасен для младенцев) и SARS-CoV-2 (вирус, вызывающий ковид).

Китайские власти заявили о необходимости усилить эпидемиологический надзор в больницах и общественных местах, а также укрепить потенциал системы здравоохранения по лечению пациентов.

21 ноября СМИ сообщили о кластерах пневмонии неясного генеза у детей на севере Китая. Пока неизвестно, связаны ли они с общим ростом респираторных заболеваний или вызваны «отдельными событиями», отметили в ВОЗ.

22 ноября ВОЗ запросила у Китая дополнительную эпидемиологическую и клиническую информацию, а также результаты лабораторных исследований случаев пневмонии у детей.

Организация запросила у Пекина дополнительную информацию о циркуляции в стране гриппа, коронавируса и других патогенов, а также о текущей нагрузке на системы здравоохранения.