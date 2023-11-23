Фон дер Ляйен обвинили в попытке колонизировать Россию решением по Украине

Пользователи социальной сети X прокомментировали заявление главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о транше макрофинансовой помощи Украине в размере полутора миллиардов евро. Они крайне негативно отреагировали на эту новость, считая, что деньги европейских налогоплательщиков следует поберечь. Об этом пишет РИА Новости.

«Все эти вложения только для того, чтобы колонизировать Россию. Не тратьте деньги европейских налогоплательщиков. Вы не сможете победить Россию», — написал AntiAparthied.

Johan Rothberg призвал политиков перестать тратить деньги на «проигранную войну». El filosof обратился к Урсуле фон дер Ляйен и потребовал перестать «бросать деньги с налогов в топку», так как в Европе есть тысячи проблем, которые эти средства могли бы решить. HZokre назвал главу Еврокомиссии «позором Европы»

«Все эти деньги не помогут украинцам. Их президент становится богаче с самого начала конфликта», — считает Magical Cristiano.