Фон дер Ляйен обвинили в попытке колонизировать Россию решением по Украине

Пользователи социальной сети X прокомментировали заявление главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о транше макрофинансовой помощи Украине в размере полутора миллиардов евро. Они крайне негативно отреагировали на эту новость, считая, что деньги европейских налогоплательщиков следует поберечь. Об этом пишет РИА Новости.

Фон дер Ляйен обвинили в попытке колонизировать Россию решением по Украине
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«Все эти вложения только для того, чтобы колонизировать Россию. Не тратьте деньги европейских налогоплательщиков. Вы не сможете победить Россию», — написал AntiAparthied.

Johan Rothberg призвал политиков перестать тратить деньги на «проигранную войну». El filosof обратился к Урсуле фон дер Ляйен и потребовал перестать «бросать деньги с налогов в топку», так как в Европе есть тысячи проблем, которые эти средства могли бы решить. HZokre назвал главу Еврокомиссии «позором Европы»

«Все эти деньги не помогут украинцам. Их президент становится богаче с самого начала конфликта», — считает Magical Cristiano.

Общая сумма макрофинансовой помощи ЕС Украине на 2023 год достигла 18 миллиардов евро, помощь поступает ежемесячными платежами в размере 1,5 миллиарда евро. Европа предоставляет эти деньги Киеву вне зависимости от проведения реформ и борьбы с коррупцией.

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