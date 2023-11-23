Пока вы спали: подробности об инциденте на мосту в США и атака на палестинские города

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На юге Ливана при ударах израильских дронов погибли четыре мирных жителя

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Израиль атаковал южные районы Ливана беспилотными летательными аппаратами в ответ на обстрелы еврейских поселений вооруженными формированиями шиитской партии «Хезболлах». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath.

Как говорится в сообщении, погибли не менее четырех гражданских лица. Точное число жертв еще предстоит выяснить.

Пользователи криптобиржи Binance вывели за сутки более $1 млрд

Более $1 млрд вывели пользователи криптобиржи Binance за последние сутки, не учитывая биткоины. Об этом в среду сообщил телеканал CNBC со ссылкой на данные аналитической компании Nansen, передает ТАСС.

По информации телеканала, причинами глобального вывода средств стали отставка генерального директора Binance Чанпэна Чжао, нарушение криптобиржей закона о банковской тайне и выписанный в связи с этим штраф на сумму $4,3 млрд.

ФБР завершило расследование инцидента на мосту в США

Расследование по инциденту с автомобилем на Радужном мосту на границе США и Канады завершило Федеральное бюро расследований (ФБР), дело передано местной полиции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на страницу ведомства в социальной сети X.

Как говорится в публикации, связи с терроризмом не обнаружено, в ходе осмотра места происшествия органы не нашли никаких взрывчатых веществ. Дело передано полиции Ниагара-Фоллс как дорожно-транспортное происшествие.

Армия Израиля штурмует палестинские города на Западном берегу реки Иордан

Армия обороны Израиля атакует палестинские населенные пункты на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает Al Jazeera, передает ТАСС.

По информации телеканала, израильская сторона штурмует лагерь беженцев Каландия, расположенный к северу от Иерусалима, и продвигается в окрестностях Наблуса. Также сообщается о перестрелке в лагере беженцев Балат.

В Израиле назвали дату начала освобождения заложников из Газы

Не раньше 24 ноября начнется процесс освобождения нескольких удерживаемых в секторе Газа жителей Израиля. Об этом заявил глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби, передает ТАСС.