Си Цзиньпин предложил Милею взаимовыгодное сотрудничество
Председатель КНР Си Цзиньпин предложил избранному президенту Аргентины Хавьеру Милею продвигать взаимовыгодное сотрудничество на благо народов двух стран.
"Я уделяю большое внимание развитию отношений между КНР и Аргентиной и готов с вами взаимодействовать, чтобы [сообща] продолжать поддерживать дружественные контакты между нашими странами, способствовать их активизации и развитию на основе взаимовыгодного сотрудничества", - подчеркнул глава государства в поздравительной телеграмме, которую он направил Милею. Ее текст приводит Центральное телевидение Китая.
Как уточнил Си Цзиньпин, он предлагает продвигать "устойчивое и долгосрочное развитие отношений на благо народов двух стран". Китайский лидер напомнил, что КНР и Аргентина - крупные развивающиеся государства с формирующимися рынками.
"Наши страны всегда придерживались принципов взаимного уважения, равноправия и взаимной выгоды, оказывали друг другу поддержку в вопросах, касающихся их основополагающих интересов", - добавил он. Как подчеркнул Си Цзиньпин, сотрудничество приносит Китаю и Аргентине "ощутимую пользу".