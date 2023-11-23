Президент Чехии заявил о подготовке ЕС к высокоинтенсивному конфликту

Чешский президент Петр Павел назвал Россию главной угрозой для европейских стран и заявил, что армии стран ЕС готовятся к конфликту высокой интенсивности. Об этом со ссылкой на выступление главы Чехии на встрече президентов "Вышеградской четверки" (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша) сообщает РБК.

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Павел высказал мнение, что из-за конфликта на Украине Вооруженным силам России для восстановления боеспособности понадобятся годы.

Однако, подчеркнул президент Чехии, несмотря на это, государства НАТО все равно воспринимают Москву в качестве "угрозы номер один". Поэтому все европейские армии готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности на континенте. В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда заявил, что в стране уже реализуется программа модернизации и укрепления армии. Польский президент призвал быть хорошо подготовленными к "потенциальной агрессии".