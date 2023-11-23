Перемирие между Израилем и ХАМАС начнется не раньше пятницы
Израиль и ХАМАС взаимно прекратят огонь не раньше пятницы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство France-Presse.
Ранее Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: обе стороны на четыре дня прекратят боевые действия, чтобы обменять десятки находящихся друг у друга заложников и заключенных. Однако огонь прекратится только в четверг.
Уточняется, что ХАМАС обязался отпустить до 50 израильских женщин и детей, а Тель-Авив — до 150 заключенных палестинцев, осужденных не за убийство. Также в Газу из Египта отправят 300 грузовиков с гуманитарной помощью.
«Прекращение боевых действий между Израилем и правящим в Газе ХАМАС наступит не раньше пятницы», — указывает France-Presse.
При этом газета Haaretz со ссылкой на неназванного израильского чиновника сообщает, что прекращение огня не начнется до тех пор, пока не будут определены временные рамки сделки по заложникам.
До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху велел «Моссад» действовать против лидеров палестинского военного движения ХАМАС по всему миру «где бы они не находились». Он также заверил, что война не закончится после прекращения огня.