Перемирие между Израилем и ХАМАС начнется не раньше пятницы

Израиль и ХАМАС взаимно прекратят огонь не раньше пятницы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство France-Presse.

Ранее Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: обе стороны на четыре дня прекратят боевые действия, чтобы обменять десятки находящихся друг у друга заложников и заключенных. Однако огонь прекратится только в четверг.

Уточняется, что ХАМАС обязался отпустить до 50 израильских женщин и детей, а Тель-Авив — до 150 заключенных палестинцев, осужденных не за убийство. Также в Газу из Египта отправят 300 грузовиков с гуманитарной помощью.

«Прекращение боевых действий между Израилем и правящим в Газе ХАМАС наступит не раньше пятницы», — указывает France-Presse.

При этом газета Haaretz со ссылкой на неназванного израильского чиновника сообщает, что прекращение огня не начнется до тех пор, пока не будут определены временные рамки сделки по заложникам.