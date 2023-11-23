ВОЗ высказалась об ограничениях на поездки в КНР в условиях вспышки заболеваний

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) высказалась против введения ограничений на торговлю с Китаем и поездки в эту страну в условиях вспышки респираторных заболеваний. Как сообщила женевская штаб-квартира, была проведена телеконференцию с китайскими органами здравоохранения, в ходе которой были получены данные, свидетельствующие о росте консультаций и госпитализаций детей по поводу микоплазменной пневмонии, гриппа, аденовируса и респираторно-синцитиального вируса (РСВ).

"ВОЗ на основании имеющейся информации высказывается против применения каких-либо ограничений на поездки или торговлю", - отметили в организации.

В случае, если после во время поездки в Китай или после нее появились симптомы респираторного заболевания, организация рекомендует обратиться к медикам.

23 ноября ВОЗ провела телеконференцию с китайскими органами здравоохранения, в ходе которой были получены данные, указывающие на "увеличение числа амбулаторных консультаций и госпитализаций детей по поводу микоплазменной пневмонии с мая, а также РСВ, аденовируса и вируса гриппа с октября".

"Китайские власти сообщили, что не было обнаружено каких-либо необычных и новых патогенов или необычных клинических проявлений, в том числе в Пекине", - констатировали в ВОЗ.

Организация "внимательно следит за ситуацией и находится в тесном контакте с национальными властями Китая".