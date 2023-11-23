Германии придется сделать трудный выбор из-за Украины

Берлину до конца года придется сделать сложный выбор — либо продолжать помогать Украине, либо поддержать немецкий бизнес, так как государственные расходы страны заморожены до конца года. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal, передает РИА Новости.

Автор статьи Боян Панчевский пишет, что правительство до конца 2023 года должно принять решение и поддержать ту сферу, которую сочтет необходимой. То есть речь идет либо об укреплении коллективной обороны Европы и поддержке Украины, либо о смягчении воздействия инфляции и растущих энергетических цен на домохозяйства и бизнес.

При этом газета со ссылкой на анонимные источники сообщила, что правительство Олафа Шольца уже пообещало ЕС поддержать пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро.

Ранее финансовый план руководства ФРГ признали противоречащим конституции страны, на что Берлин был вынужден заморозить государственные расходы до конца 2024 года. Как отметил Панчевский, заморозка расходов сорвет усилия по укреплению обороноспособности Европы и увеличит экономический разрыв между ЕС и США.