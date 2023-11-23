КНДР возобновит все ранее приостановленные военные меры
Северная Корея заявила о намерении возобновить все военные меры, приостановленные по военному соглашению с Южной Кореей 2018 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Ренхап.
Ранее объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи потребовал от Пхеньяна немедленно прекратить подготовку к запуску спутника. Они предупредили, что примут все необходимые меры для защиты своих людей, если КНДР все-таки исполнит свою задумку, игнорируя предупреждения международного сообщества.
Отменить запуск спутника от Северной Кореи уже потребовали специальные представители Японии, США и Южной Кореи. Все они подчеркнули, что даже если КНДР планирует просто вывести спутник на орбиту, это будет нарушением резолюции СБ ООН.
До этого Сеул заявил о планируемых мерах по приостановке действия межкорейского соглашения в военной сфере от 19 сентября 2018 года, подразумевающего ограничение полетов разведывательной авиации вблизи границы.
В то же время КНДР утверждает, что у нее есть полное право совершенствовать возможности в космической разведке. Исследователь Ли Сон Чжина из Государственного управления по освоению космоса заявил, что этот спутник необходим КНДР для противодействия США и их планам нейтрализовать стратегические объекты Северной Кореи.