В США не увидели признаков теракта во взрыве автомобиля на границе с Канадой

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявила, что власти не видят свидетельств того, что происшедший на мосту с Канадой взрыв автомобиля был террористическим актом. Об этом, ссылаясь на пресс-конференцию губернатора, сообщает РИА Новости.

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По словам Хокул, нет никаких признаков того, что взрыв на Радужном мосту имеет какое-либо отношение к террористической деятельности. Губернатор сообщила, что после взрыва между штатом Нью-Йорк и Канадой временно приостановлено движение поездов американского национального железнодорожного перевозчика Amtrak.