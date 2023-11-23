Нетаньяху поручил Моссаду действовать против лидеров ХАМАС по всему миру

Внешняя разведка Израиля «Моссад» получила распоряжение от премьера Биньямина Нетаньяху действовать против лидеров палестинского военного движения ХАМАС по всему миру. Об этом пишет РИА Новости.

Заявление об этом сделал сам Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции, подчеркнув, что теперь Израиль будет работать против лидеров ХАМАС «где бы они ни находились».

Его комментарий прозвучал на фоне договоренности между Израилем и ХАМАС, достигнутой при посредничестве Катара, о временном прекращении огня в секторе Газа. Сторонам также удалось договориться об освобождении нескольких десятков израильских заложников — ХАМАС обязался отпустить до 50 израильских женщин и детей, а Тель-Авив — до 150 заключенных палестинцев, осужденных не за убийство. Также в Газу из Египта отправят 300 грузовиков с гуманитарной помощью.

Нетаньяху при этом подчеркнул, что война не закончится после прекращения огня.