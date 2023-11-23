Евросоюзу больше не следует предоставлять финансовую помощь украинским властям, учитывая очевидное поражение ВСУ в конфликте. Об этом в среду, 22 ноября, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

— (Глава Еврокомиссии — прим. «ВМ») Урсула фон дер Ляйен с гордостью сообщает, что ЕС выплатил режиму президента Украины Владимира Зеленского очередной ежемесячный чек на 1,5 миллиарда евро. И так каждый месяц, начиная с января. Это безумие! — написал он в соцсети Х.

Также политик отметил, что предоставление таких больших сумм происходит в то время, когда Украина заметно сдает свои позиции в конфликте с РФ, а киевское руководство страдает коррупцией.

— Правительство президента Франции Эммануэля Макрона как раз объявило о сокращении бюджета больниц страны на 600 миллионов евро к 2024-му году! — возмутился Филиппо.