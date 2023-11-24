Эвакуированный из Газы врач заявил, что нехватка воды в анклаве приведет к болезням

Эвакуированный из сектора Газа врач по имени Хазер, прибывший в аэропорт Домодедово в составе группы из 103 россиян, рассказал, что в ближайшее время в секторе Газа из-за отсутствия медикаментов и воды могут начать распространяться болезни, передает корреспондент ТАСС.

"Там очень страшно. В одну минуту летят по сто снарядов. Конечно, я переживал, когда покидал свой дом. Я узнал об эвакуации от знакомых, друзей, коллег. Россия с нами всегда рядом, и мы благодарны. Я по профессии врач и хочу сказать, что люди умирают от голода, а скоро из-за отсутствия медикаментов и воды начнутся болезни, что-то вроде холеры и кожных заболеваний", - сообщил он. Хазер добавил, что в зоне боевых действий у него остались родственники, но, так как они не имеют российского гражданства, то не смогли эвакуироваться в Россию.

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Среди эвакуированных также оказалась женщина с двумя детьми, которая смогла воссоединиться с мужем, уехавшим в Россию еще до начала военных действий. Один из их сыновей Карим пообщался с журналистами. "Ракеты повсюду летали, ракета попала в дом наших соседей. Мы прятались у дедушки. В дом моего дяди также попала ракета. Когда я слышал этот грохот, я не знал, где прятаться", - рассказал ребенок.

Еще один доктор по имени Самир рассказал, что операции раненым делают без наркоза, в больницах нет электроэнергии. "В Газе я уже 13 лет. Я работал в больнице. Сейчас там нет электричества, топлива и солнечной энергии, операции делают без наркоза", - сообщил он.

Ранее 24 ноября в Домодедове приземлился выполнявший спецрейс из Каира самолет Ил-76 МЧС России, на борту которого находились 103 человека, в том числе 47 детей. Все они перешли границу сектора Газа через КПП "Рафах".

По данным МЧС, всего с начала гуманитарной операции в Россию доставлены более 650 человек, в том числе 300 детей.

Ситуация в секторе Газа

Ранее ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на представителя больницы мучеников Аль-Аксы сообщил, что прибывающих в сектор Газа медикаментов местным больницам не хватает даже на один день, часть из них по-прежнему испытывает острую нехватку топлива для электрогенераторов, "что создает угрозу для жизни десятков раненых, большая часть которых находится в критическом состоянии". Палестинская сторона неоднократно констатировала крах системы здравоохранения в анклаве, вызванный обстрелами со стороны израильских ВС, отсутствием топлива и электроэнергии, дефицитом медикаментов и оборудования, истощением коечного фонда и острой нехваткой персонала.