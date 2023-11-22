Экзитпол: на выборах в Нидерландах лидирует крайне правая партия

В Нидерландах на внеочередных парламентских выборах лидирует крайне правая Партия свободы Герта Вилдерса, пишет The Guardian.

По данным издания, Партия свободы может рассчитывать на 35 из 150 мест в парламенте, что на 18 больше, чем она имеет сейчас.

Отмечается, что сторонники этой партии выступают за ужесточение миграционной политики.

Кроме того, большое количество голосов собрали Альянс зеленых лейбористов (GL/PvdA) во главе с Франсом Тиммермансом (26 мест); Народная партия за свободу и демократию (ВВД) во главе с Диланом Ешильгез-Зегериусом (23 места); «Новый общественный договор» (НСК), возглавляемый Питером Омцигтом (20).

Вместе с тем, пояснили журналисты, многое будет зависеть от того, какие будут созданы коалиции партий. Многие общественные организации заявили, что не присоединятся к коалиции с Вилдерсом.

Иммигрант из Суринама Джон, живущий в Амстердаме, указал корреспондентам на сверкающий в солнечном свете близлежащий канал Принсенграхт и заявил: «Мир так прекрасен, но люди его портят. Птицы летают, рыбы плавают, а мы зверствуем».