Экзитпол: на выборах в Нидерландах лидирует крайне правая партия
В Нидерландах на внеочередных парламентских выборах лидирует крайне правая Партия свободы Герта Вилдерса, пишет The Guardian.
По данным издания, Партия свободы может рассчитывать на 35 из 150 мест в парламенте, что на 18 больше, чем она имеет сейчас.
Отмечается, что сторонники этой партии выступают за ужесточение миграционной политики.
Кроме того, большое количество голосов собрали Альянс зеленых лейбористов (GL/PvdA) во главе с Франсом Тиммермансом (26 мест); Народная партия за свободу и демократию (ВВД) во главе с Диланом Ешильгез-Зегериусом (23 места); «Новый общественный договор» (НСК), возглавляемый Питером Омцигтом (20).
Вместе с тем, пояснили журналисты, многое будет зависеть от того, какие будут созданы коалиции партий. Многие общественные организации заявили, что не присоединятся к коалиции с Вилдерсом.
Иммигрант из Суринама Джон, живущий в Амстердаме, указал корреспондентам на сверкающий в солнечном свете близлежащий канал Принсенграхт и заявил: «Мир так прекрасен, но люди его портят. Птицы летают, рыбы плавают, а мы зверствуем».
Лиза, 28 лет, архитектор из Амстердама, рассказала, что решила проголосовать за Альянс с тем, чтобы не дать крайне правой партии Герта Вилдерса победить на выборах.