Появились подробности о взрыве на мосту между США и Канадой

Правоохранители не обнаружили следов взрывчатки или взрывного устройства при первичном осмотре места взрыва автомобиля на Радужном мосту на границе США и Канады. Об этом сообщил телеканал NBC.

По его сведениям, автомобиль на высокой скорости врезался в конструкцию контрольно-пропускного пункта, после чего загорелся и взорвался.