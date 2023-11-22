СМИ: В США ищут вторую машину, которая может быть причастна ко взрыву на мосту

Fox News: В США ищут вторую машину, которая может быть причастна ко взрыву на мосту
Сотрудники правоохранительных органов США ищут второй автомобиль, который может быть причастен к недавнему взрыву на мосту между Соединенными Штатами и Канадой. Об этом в среду, 22 ноября, сообщает Fox News.
Также в ФБР отметили нестабильную ситуацию в районе взрыва. Расследование инцидента продолжается, передает Fox News.
Машина взорвалась на Радужном мосту между Соединенными Штатами Америки и Канадой. Находящиеся в ней два человека погибли. При взрыве также пострадал один пограничник. Сам начиненный взрывчаткой автомобиль ехал из США в Канаду и пытался доехать до пограничного пункта.
Отделение ФБР в Буффало начало расследование взрыва автомобиля на мосту. ФБР координируется с правоохранителями на месте, в штате и с федеральными ведомствами.
Весной этого года водитель грузовика, который врезался в ограждения около Белого дома в США, признался, что планировал убить президента страны Джо Байдена и захватить власть. Он также намеревался убить всю семью американского лидера. После задержания 19-летний молодой человек признался, что восхищается нацистами.