СМИ: В США ищут вторую машину, которая может быть причастна ко взрыву на мосту

Сотрудники правоохранительных органов США ищут второй автомобиль, который может быть причастен к недавнему взрыву на мосту между Соединенными Штатами и Канадой. Об этом в среду, 22 ноября, сообщает Fox News.

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Также в ФБР отметили нестабильную ситуацию в районе взрыва. Расследование инцидента продолжается, передает Fox News.

Машина взорвалась на Радужном мосту между Соединенными Штатами Америки и Канадой. Находящиеся в ней два человека погибли. При взрыве также пострадал один пограничник. Сам начиненный взрывчаткой автомобиль ехал из США в Канаду и пытался доехать до пограничного пункта.

Отделение ФБР в Буффало начало расследование взрыва автомобиля на мосту. ФБР координируется с правоохранителями на месте, в штате и с федеральными ведомствами.