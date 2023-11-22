Иран призвал международное сообщество лишить Израиль ядерного оружия

Международному сообществу следует лишить Израиль ядерного оружия. Об этом заявил во время своего визита в Ливан министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

"После шести недель преступлений, совершенных [Израилем] против сектора Газы и Западного берега реки Иордан, долг международного сообщества - лишить это образование [Израиль] ядерного оружия", - приводит слова главы МИД Ирана вещающий из Бейрута телеканал Al Mayadeen.

По словам Абдоллахияна, "необходимо создать международный трибунал, чтобы судить виновных в преступлениях в этой войне".

Абдоллахиян посетовал на то, что "Совет Безопасности ООН не смог принять решения по формированию комитета, который бы занялся установлением фактов преступлений в секторе Газа". Иранский министр выразил мнение, что Израиль "понимает только язык силы", добавив, что "оккупация не является постоянным явлением в истории".