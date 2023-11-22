Иран призвал международное сообщество лишить Израиль ядерного оружия

Глава МИД Ирана призвал международное сообщество лишить Израиль ядерного оружия
Международному сообществу следует лишить Израиль ядерного оружия. Об этом заявил во время своего визита в Ливан министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.
"После шести недель преступлений, совершенных [Израилем] против сектора Газы и Западного берега реки Иордан, долг международного сообщества - лишить это образование [Израиль] ядерного оружия", - приводит слова главы МИД Ирана вещающий из Бейрута телеканал Al Mayadeen.
По словам Абдоллахияна, "необходимо создать международный трибунал, чтобы судить виновных в преступлениях в этой войне".
Абдоллахиян посетовал на то, что "Совет Безопасности ООН не смог принять решения по формированию комитета, который бы занялся установлением фактов преступлений в секторе Газа". Иранский министр выразил мнение, что Израиль "понимает только язык силы", добавив, что "оккупация не является постоянным явлением в истории".
В ночь на 22 ноября ХАМАС и Израиль объявили о достижении при посредничестве Египта, Катара и США соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня с возможностью продления и освобождении некоторых удерживаемых лиц. Как указали в МИД Катара, о введении режима прекращения огня будет объявлено в течение 24 часов.