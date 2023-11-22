Трюдо сделал заявление после взрыва на границе Канады и США
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо рассказал, что ему уже доложили о взрыве на Радужном мосту. Об этом пишет РИА «новости».
Ранее сообщалось, что на Радужном мосту в районе Ниагарского водопада на границе США и Канады произошел взрыв. Погибли два человека.
В ФБР пояснили, что рассматривают произошедшее как попытку теракта.
Трюдо пояснил, что правительство Канады собирает информацию о взрыве на границе с США. Он добавил, что Оттава находится на связи с Вашингтоном.
По его словам, вне зависимости от результатов расследования, будет рассмотрен вопрос об усилении мер безопасности на всех КПП на границе с США.
Напомним, что общая длина Радужного моста составляет порядка 440 м. Он был введен в эксплуатацию в 1941 году.
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