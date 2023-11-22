Трюдо сделал заявление после взрыва на границе Канады и США

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо рассказал, что ему уже доложили о взрыве на Радужном мосту. Об этом пишет РИА «новости».

Трюдо сделал заявление после взрыва на границе Канады и США
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Ранее сообщалось, что на Радужном мосту в районе Ниагарского водопада на границе США и Канады произошел взрыв. Погибли два человека.

В ФБР пояснили, что рассматривают произошедшее как попытку теракта.

На границе США и Канады произошел взрыв

Трюдо пояснил, что правительство Канады собирает информацию о взрыве на границе с США. Он добавил, что Оттава находится на связи с Вашингтоном.

По его словам, вне зависимости от результатов расследования, будет рассмотрен вопрос об усилении мер безопасности на всех КПП на границе с США.

Напомним, что общая длина Радужного моста составляет порядка 440 м. Он был введен в эксплуатацию в 1941 году.

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