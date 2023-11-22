Трюдо сделал заявление после взрыва на границе Канады и США

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо рассказал, что ему уже доложили о взрыве на Радужном мосту. Об этом пишет РИА «новости».

Ранее сообщалось, что на Радужном мосту в районе Ниагарского водопада на границе США и Канады произошел взрыв. Погибли два человека.

В ФБР пояснили, что рассматривают произошедшее как попытку теракта.

Трюдо пояснил, что правительство Канады собирает информацию о взрыве на границе с США. Он добавил, что Оттава находится на связи с Вашингтоном.

По его словам, вне зависимости от результатов расследования, будет рассмотрен вопрос об усилении мер безопасности на всех КПП на границе с США.