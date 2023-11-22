МИД Индии объяснил отсутствие Си Цзиньпина на переговорах G20
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар объяснил отсутствие председателя КНР Си Цзиньпина на саммитах «Большой двадцатки» (G20). Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, все страны-участницы G20 самостоятельно решают, кто будет их представлять во время саммитов группы. Согласно решению Китая, таким представителем стал премьер Государственного совета КНР Ли Цян.
«Что касается вопроса о том, что председатель Си Цзиньпин не присутствовал, то, знаете, страны сами решают, кто их представляет. Премьер-министр Ли Цян представлял их также на саммите в Нью-Дели. Поэтому они выбрали продолжить в этом формате», — заявил Джайшанкар.
Он также добавил, что в последнем онлайн-саммите G20 приняли участие представители от всех стран-участниц группы, а также девять приглашенных стран и одиннадцать международных организаций.
«Дискуссии были плодотворными, прошли очень продуктивно», — добавил министр.
22 ноября состоялась онлайн-встреча стран «Большой двадцатки», на которой выступил и президент России Владимир Путин.