МИД Индии объяснил отсутствие Си Цзиньпина на переговорах G20

«Что касается вопроса о том, что председатель Си Цзиньпин не присутствовал, то, знаете, страны сами решают, кто их представляет. Премьер-министр Ли Цян представлял их также на саммите в Нью-Дели. Поэтому они выбрали продолжить в этом формате», — заявил Джайшанкар.