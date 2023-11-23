Экс-премьер Украины: Зеленского свергнут, как только будет отмашка

«Поэтому они не будут идти против своих настоящих хозяев. <...> Что такое Зеленский сейчас? При таком положении на линии соприкосновения, при такой ситуации в стране, при откровенном пренебрежении им со стороны американцев у него нет ни рейтинга, ни авторитета. Поэтому никто его там защищать не будет», — сказал Азаров.