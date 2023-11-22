На границе США и Канады произошел взрыв
На автомобильном мосту через Ниагарский водопад, который находится на границе США и Канады, произошел взрыв. Об этом сообщает ABC.
По данным телекомпании, причиной взрыва стала детонация автомобиля, который двигался по мосту в сторону Канады.
Согласно кадрам с места инцидента, части машины раскидало в разные стороны, на месте виден пожар и густой дым. Мост было решено закрыть на неопределенный срок.
К расследованию дела подключилось ФБР. Произошедшее рассматривают как попытку теракта.
Согласно информации Fox News, на момент взрыва в автомобиле находились два человека, они погибли.
Кроме того известно об одном пострадавшем, его госпитализировали в больницу с незначительными травмами.
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