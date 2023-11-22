На автомобильном мосту через Ниагарский водопад, который находится на границе США и Канады, произошел взрыв. Об этом сообщает ABC.

По данным телекомпании, причиной взрыва стала детонация автомобиля, который двигался по мосту в сторону Канады.

Согласно кадрам с места инцидента, части машины раскидало в разные стороны, на месте виден пожар и густой дым. Мост было решено закрыть на неопределенный срок.

К расследованию дела подключилось ФБР. Произошедшее рассматривают как попытку теракта.

Согласно информации Fox News, на момент взрыва в автомобиле находились два человека, они погибли.