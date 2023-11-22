Орбан призвал Европу «перейти к плану “Б” по Украине»

«Какой была наша стратегия? Украинцы сражаются и побеждают на фронте, а русские проигрывают на поле боя. Какова реальность? Украинцы сражаются и умирают. К чему мы пришли? Россия не проиграет, и в ее политике ничего не изменится. Поэтому мы должны смотреть в лицо реальности. Мы должны перейти к плану “Б”», — заявил он.