Орбан призвал Европу «перейти к плану “Б” по Украине»
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что стратегия Евросоюза по помощи Украине провалилась, поэтому альянсу необходимо перейти к запасному плану действий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Die Weltwoche.
Такое заявление Орбан озвучил во время мероприятия в честь 90-летия издания Die Weltwoche. По его словам, Венгрия с самого начала СВО выступила против действий российских властей, однако реакция на них остальных стран Запада была неверной.
«Какой была наша стратегия? Украинцы сражаются и побеждают на фронте, а русские проигрывают на поле боя. Какова реальность? Украинцы сражаются и умирают. К чему мы пришли? Россия не проиграет, и в ее политике ничего не изменится. Поэтому мы должны смотреть в лицо реальности. Мы должны перейти к плану “Б”», — заявил он.
При этом Орбан считает, что запасного плана действий у Евросоюза нет, поэтому Брюссель просто продолжит посылать в Украину военную помощь.
«Однако просто отправлять деньги украинцам совершенно бессмысленно, это ни к чему не приведет», — подчеркнул премьер, призвав стороны конфликта к немедленному прекращению огня.
Ранее Орбан заявил, что в случае победы Республиканской партии на президентских выборах в конгресс США, Белый дом может перестать участвовать в конфликте на Украине.