В Израиле прокомментировали сделку с ХАМАС

После завершения паузы в боевых действиях с ХАМАС Израиль продолжит решать задачи в секторе Газа и не остановится пока не уничтожит весь потенциал палестинского движения. Так прокомментировал сделку израильский постпред при ООН Гилад Эрдан, передает «РИА Новости».

В Израиле прокомментировали сделку с ХАМАС
© РИА Новости

Он призвал не иметь «никаких заблуждений» по поводу паузы в палестино-израильском конфликте.

«Как только пауза завершится, мы будем полной силой продолжать решение наших задач и не остановимся, пока весь потенциал ХАМАС не будет уничтожен», — отметил Эрдан.

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По его словам, цель Израиля добиться того, чтобы палестинское движение «не могло управлять Газой».

Ранее сообщалось, что Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара договорились о прекращении на четыре дня боевых действий в секторе Газа с целью обмена заложниками. Сделка начнет действовать утром 23 ноября.

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