В Израиле прокомментировали сделку с ХАМАС

После завершения паузы в боевых действиях с ХАМАС Израиль продолжит решать задачи в секторе Газа и не остановится пока не уничтожит весь потенциал палестинского движения. Так прокомментировал сделку израильский постпред при ООН Гилад Эрдан, передает «РИА Новости».

Он призвал не иметь «никаких заблуждений» по поводу паузы в палестино-израильском конфликте.

«Как только пауза завершится, мы будем полной силой продолжать решение наших задач и не остановимся, пока весь потенциал ХАМАС не будет уничтожен», — отметил Эрдан.

По его словам, цель Израиля добиться того, чтобы палестинское движение «не могло управлять Газой».