Зеленский вывел из состава своей ставки главу Госспецсвязи Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом вывел из ставки верховного главнокомандующего главу Государственной службы специальной связи и защиты информации Юрия Щиголя, который обвиняется в коррупции. Об этом говорится в сообщении на сайте украинского лидера.

© Газета.Ru

"Вывести из состава Ставки Верховного Главнокомандующего Юрия Щиголя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что место Щиголя в составе ставки займет вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологии Михаил Федоров. Также сообщается, что указ вступил в силу.

Ранее сообщалось, что правительство Украины уволило председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязь) Юрия Щиголя. При этом сообщается, что также с должности был снят заместитель Щиголя Виктор Жора. Он курировал вопросы цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.