Кандидат в президенты США пообещал провести демонтаж «военной империи» страны

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в интервью телеканалу Fox News пообещал провести демонтаж "американской военной империи", вернувшись к замыслам своего покойного дяди.

Кандидат в президенты США пообещал провести демонтаж «военной империи» страны
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Кеннеди-младший заявил, что положит конец "безрассудной и воинственной" политике, нацеленной на провокации КНР и Российской Федерации, а также ликвидирует большую часть военных баз Соединенных Штатов за границей и сократит численность Вооруженных сил страны.

"Я создам американскую версию Корпуса мира, чтобы дать молодым людям новый способ служить своей стране", - подытожил он.

В конце сентября Кеннеди-младший пообещал закончить конфликт на Украине за сто дней. С обещанием закончить конфликт на Украине как можно быстрее чаще всего выступает экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп - обычно он утверждает, что после избрания на должность ему потребуется всего один день, чтобы убедить стороны прекратить боевые действия.

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