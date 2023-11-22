Кандидат в президенты США пообещал провести демонтаж «военной империи» страны
Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в интервью телеканалу Fox News пообещал провести демонтаж "американской военной империи", вернувшись к замыслам своего покойного дяди.
Кеннеди-младший заявил, что положит конец "безрассудной и воинственной" политике, нацеленной на провокации КНР и Российской Федерации, а также ликвидирует большую часть военных баз Соединенных Штатов за границей и сократит численность Вооруженных сил страны.
"Я создам американскую версию Корпуса мира, чтобы дать молодым людям новый способ служить своей стране", - подытожил он.
В конце сентября Кеннеди-младший пообещал закончить конфликт на Украине за сто дней. С обещанием закончить конфликт на Украине как можно быстрее чаще всего выступает экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп - обычно он утверждает, что после избрания на должность ему потребуется всего один день, чтобы убедить стороны прекратить боевые действия.