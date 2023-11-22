Северная Корея провела неудачный пуск ракеты
КНДР провела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, который, предположительно, завершился неудачей. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.
«Вчера в 23:05 по местному времени Северная Корея запустила неизвестную баллистическую ракету в Восточное море из района Сунан провинции Южный Пхеньян», — говорится в тексте.
Источники агентства отметили, что, предположительно, пуск завершился неудачей. На данный момент инцидент «находится на стадии дальнейшего анализа разведками Южной Кореи и США».
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