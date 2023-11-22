Молдавские фермеры заблокировали въезд в Кишинев

Пресс-служба полиции Молдавии сообщила, что группа местных фермеров перекрыла с помощью тракторов один из въездов в Кишинев . Об этом полиция рассказала в своём Telegram-канале.

Отмечается, что этой акцией фермеры планируют привлечь внимание молдавских властей к своим проблемам. При этом ранее ассоциация «Сила фермеров» действительно предупредила о проведении подобной демонстрации. «Дорожное движение на столичном Хынчештском шоссе перекрыто. Мы констатируем, что фермеры, которые объявили акцию протеста на завтра и приехали сегодня из разных населенных пунктов страны в столицу, проигнорировали запросы полиции», — рассказали в полиции Молдавии.