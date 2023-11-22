Орбан пригрозил заблокировать всю помощь Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил заблокировать всю помощь от Европейского союза (ЕС) Украине, а также будущие переговоры о членстве в объединении в случае, если не будет пересмотрена вся стратегия поддержки Киева. Об этом пишет Politico со ссылкой на его письмо, направленное главе Евросовета Шарлю Мишелю.

В своем обращении Орбан заявляет, что никакие решения по финансовой помощи Украине, открытию переговоров о вступлении в ЕС или дальнейшим антироссийским санкциям не могут быть приняты, пока не состоится «стратегическая дискуссия» во время декабрьской встречи лидеров стран-участниц в Брюсселе.

«Европейский совет должен подвести итоги реализации и эффективности нашей текущей политики в отношении Украины, включая различные программы помощи», — пишет Орбан.

В тексте он спрашивает, почему Европа должна продолжать поддерживать Украину, в то время как Соединенные Штаты находятся в тупике относительно дальнейшей помощи этой стране.

Евросовету необходимо провести «откровенное и открытое обсуждение стратегических целей ЕС на Украине», считает венгерский премьер-министр.