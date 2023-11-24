Politico: ЕС попытается договориться с Орбаном не блокировать помощь Киеву на саммите

Глава Европейского совета Шарль Мишель совершит в понедельник внеплановый визит в Венгрию для переговоров с премьер-министром Виктором Орбаном, сообщила пресс-служба Европейского совета.

Как пишет европейское издание американской газеты Politico, Мишель попытается "заключить сделку с Виктором Орбаном", чтобы Будапешт не блокировал на саммите ЕС 14-15 декабря решение о создании фонда помощи Украине на €50 млрд, которые должны быть направлены Киеву в течение четырех ближайших лет. Такое финансирование потребует от стран сообщества внесения дополнительных взносов в бюджет Евросоюза.

Орбан грозит блокировать всю помощь Киеву при отсутствии общей стратегии ЕС

Politico подчеркивает, что поездка состоится через несколько дней после того, как стало известно, что Орбан направил Мишелю письмо, в котором "угрожал пустить под откос всю политику ЕС в отношении Украины, объявив, что никакие решения о будущей помощи Киеву невозможны, если лидеры не проведут стратегической дискуссии по их дальнейшему подходу к Киеву".

Стратегическая переоценка

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Цюрихе на праздновании 90-летия швейцарского консервативного еженедельника Die Weltwoche, заявил, что стратегия Евросоюза в отношении конфликта на Украине провалилась, Россию победить не удастся, и поэтому нужно перейти к новому плану действий, которого у ЕС нет.

По словам Орбана, вместо пересмотра стратегии Брюссель предлагает продолжить военную и финансовую помощь Киеву.

"Однако просто отправлять деньги украинцам совершенно бессмысленно, это ни к чему не приведет", - процитировала премьера газета Magyar Nemzet.

Орбан подчеркнул, что единственный способ "остановить бессмысленную гибель людей" - это немедленно прекратить огонь и приступить к мирным переговорам, чтобы достичь соглашения об урегулировании конфликта.

По информации Politico, аналогичные тезисы Орбан сформулировал в письме Мишелю, потребовав на саммите Евросоюза в декабре провести переоценку политики по Украине и сформулировать новые цели Евросоюза по этой стране.

Помимо выделения Киеву €50 млрд помощи на следующие четыре года, то есть примерно €1,05 млрд в месяц (в 1,5 раза меньше, чем ЕС платит Киеву в 2023 году), на саммите в Брюсселе лидерам ЕС предстоит обсудить рекомендацию Еврокомиссии начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС. Для этого также необходима единогласная поддержка всех стран Евросоюза, которая пока не гарантирована.