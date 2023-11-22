В Молдавии появится Бюро по евроинтерации
Правительство Молдавии одобрило создание в стране Бюро по европейской интеграции.
Об этом сообщается на сайте кабмина республики.
«В рамках государственной канцелярии будет создано Бюро по европейской интеграции. Соответствующее решение было одобрено правительством Молдавии. Создание офиса подтверждает твердую приверженность республики Европейскому пути и представляет собой важный этап в подготовке нашей страны к началу переговоров о вступлении в Евросоюз», — говорится в тексте.
На пост главы бюро назначат заместителя премьер-министра и министра иностранных дел Молдавии Нику Попеску. Основными задачами нового ведомства станут координация приведения национального законодательства в соответствие с европейским и информирование населения страны о ЕС и преимуществах вступления в него, отмечается в тексте.