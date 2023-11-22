В Молдавии появится Бюро по евроинтерации

«В рамках государственной канцелярии будет создано Бюро по европейской интеграции. Соответствующее решение было одобрено правительством Молдавии. Создание офиса подтверждает твердую приверженность республики Европейскому пути и представляет собой важный этап в подготовке нашей страны к началу переговоров о вступлении в Евросоюз», — говорится в тексте.