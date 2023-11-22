В Финляндии одобрили ужесточение ограничений на границе с Россией
Заместитель канцлера юстиции правительства Финляндии Микко Пумалайнен одобрил проект по ужесточению ограничений на границе с Россией. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.
Пумалайнен отметил, что для реализации проекта нет никаких правовых препятствий — теперь инициатива была передана в МВД для дальнейшей работы.
«Заместитель канцлера юстиции оценил представленный сегодня проект решения и проект меморандума с точки зрения контроля за законностью. Также доступен конфиденциальный меморандум по этому вопросу. Судя по документам, правовых препятствий для дальнейшей подготовки предлагаемого решения по существу нет», — заявил он.
18 ноября Финляндия на месяц закрыла самые популярные КПП на границе с Россией. Свои действия власти страны объяснили увеличением потока нелегальных мигрантов.