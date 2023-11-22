В Финляндии одобрили ужесточение ограничений на границе с Россией

«Заместитель канцлера юстиции оценил представленный сегодня проект решения и проект меморандума с точки зрения контроля за законностью. Также доступен конфиденциальный меморандум по этому вопросу. Судя по документам, правовых препятствий для дальнейшей подготовки предлагаемого решения по существу нет», — заявил он.