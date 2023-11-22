Посредники передали Израилю список заложников

Посредники передали Израилю список заложников, которых освободит палестинская радикальная группировка ХАМАС, сообщает Al Arabiya со ссылкой на источники.

Посредники передали Израилю список заложников
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Ранее заместитель главы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук рассказал, что большинство из 50 заложников, которые будут освобождены, являются иностранцами.

В беседе с агентством Reuters палестинский чиновник рассказал, что ХАМАС и Израиль обменяют заложников на заключенных в этом месяце еще раз. В результате двух соглашений отпустят 100 человек из около 240 заложников ХАМАС в секторе Газа. В свою очередь Израиль освободит 300 палестинцев, заключенных в израильских тюрьмах.

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