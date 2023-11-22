Посредники передали Израилю список заложников

В беседе с агентством Reuters палестинский чиновник рассказал, что ХАМАС и Израиль обменяют заложников на заключенных в этом месяце еще раз. В результате двух соглашений отпустят 100 человек из около 240 заложников ХАМАС в секторе Газа. В свою очередь Израиль освободит 300 палестинцев, заключенных в израильских тюрьмах.