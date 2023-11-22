Польские перевозчики продолжают блокаду украинской границы
Польские перевозчики продолжают блокировать польскую границу. Об этом пишет белорусский телеканал «Общенациональное телевидение».
По данным телеканала, представители транспортных компаний намереваются продолжать блокаду как минимум до 1 февраля 2024 года.
Отмечается, что в настоящее время они блокируют три КПП и намереваются расширить расширить блокаду еще на один пункт пропуска – «Медика-Шегини».
Один из лидеров протестующих сообщил, что к ним присоединятся фермеры, пояснили журналисты.
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