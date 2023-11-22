Польские перевозчики продолжают блокаду украинской границы

Польские перевозчики продолжают блокировать польскую границу. Об этом пишет белорусский телеканал «Общенациональное телевидение».

Польские перевозчики продолжают блокаду украинской границы
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По данным телеканала, представители транспортных компаний намереваются продолжать блокаду как минимум до 1 февраля 2024 года.

Отмечается, что в настоящее время они блокируют три КПП и намереваются расширить расширить блокаду еще на один пункт пропуска – «Медика-Шегини».

Один из лидеров протестующих сообщил, что к ним присоединятся фермеры, пояснили журналисты.

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