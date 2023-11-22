"Культ смерти". Карлсон высказался о военной помощи США Украине

Журналист Карлсон назвал военную помощь США Украине «культом смерти»
Американский журналист Такер Карлсон прокомментировал призыв главы Минфина США Джанет Йеллен не прекращать военную помощь Украине. Её позицию он назвал «культом смерти».
По словам Карлсона, Йеллен испытывает восторг от перспективы продолжения военных действий, которые никогда не обходятся без человеческих жертв.
«Когда люди, определяющие политический курс США, когда министр финансов Джанет Йеллен вчера объявила, что мы должны продолжать эту войну <…> Что это такое? Война без надежды на победу? Вы видите человека, который в восторге — я имею в виду конкретно министра финансов Джанет Йеллен — в восторге от того, что люди умрут! То, что вы видите — это культ смерти! Именно так. Не обманывайтесь на этот счет», — заявил он.
Карлсон также добавил, что США должны остановить военную помощь Украине, так как Киеву всё равно не одержать победу.
«На данном этапе, если вы вообще разумный человек и у вас есть десять минут на чтение, вы поймете, что из этого ничего не выйдет, кроме продления человеческих страданий. Точка. И если вы поддерживаете это, спросите себя почему», — добавил он.
Ранее Джанет Йеллен призвала не прекращать военную помощь Украине, так как «Киев полностью от неё зависит».