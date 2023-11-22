"Культ смерти". Карлсон высказался о военной помощи США Украине

«Когда люди, определяющие политический курс США, когда министр финансов Джанет Йеллен вчера объявила, что мы должны продолжать эту войну <…> Что это такое? Война без надежды на победу? Вы видите человека, который в восторге — я имею в виду конкретно министра финансов Джанет Йеллен — в восторге от того, что люди умрут! То, что вы видите — это культ смерти! Именно так. Не обманывайтесь на этот счет», — заявил он.