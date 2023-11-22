Украинцам напомнили об энергоблокаде Крыма

Жители Украины нередко жалуются на проблемы с энергоснабжением и спрашивают, по какой причине осуществляются удары по инфраструктуре страны. Эксперты портала «Царьград» напомнили им об энергоблокаде Крыма со стороны Украины в 2015 году.

По данным портала, в ночь на 22 ноября 2015 года украинские боевики подорвали линии электропередачи, через которые поступала электроэнергия на полуостров.

В 2015 году полуостров получал до 80% электроэнергии от Киева и не имел нужного количества мощностей для обеспечения жизнедеятельности граждан. Вместе с тем, отмечают журналисты, Россия смогла быстро справиться с ситуацией.

23 ноября в Крым начали поступать тысячи генераторов, источников питания, топлива, световых башен и пунктов обогрева. Кроме того, началось строительство энергомоста. С 15 декабря начались перетоки электроэнергии до 400 мВт, что позволило покрыть дефицит энергии. Далее были включены в работу вторая и третья линии.