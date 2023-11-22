"Украина уже не сможет избежать поражения в конфликте с РФ"

Украина не имеет шансов избежать поражения в текущем конфликте с Россией. Таким мнением поделился экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

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— На поле боя Россия неуклонно продвигается вперед и уничтожает украинские военных в огромном количестве. Это только вопрос времени, они проиграли, уже мертвы, просто пока еще не знают об этом, — заявил эксперт.

Ситуация для Киева усугубляется еще и тем, что военно-политическое руководство Соединенных Штатов не способно больше финансировать Украину, поскольку поставки оружия теперь направлены в Израиль.

При этом Джонсон подчеркнул, что Вашингтон не обладает никакими рычагами давления на Российскую Федерацию, чтобы начать переговоры на своих условиях.

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления в формате видео на саммите G20 заявил, что Российская Федерация никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине.