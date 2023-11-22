Ливан прокомментировал резолюцию России по Газе

«Российский проект резолюции о прекращении огня был позитивным и справедливым, но ему всегда препятствовало вето со стороны Америки», — сказал он.

В связи с этим, по мнению аль-Хадж Хасана, в Совбезе нужны «новые голоса и государства, которые будут играть активную роль на международной арене». В качестве примера таких стран он привел Индию, Китай и Японию.

Напомним, что проект резолюции РФ по разрешению палестино-израильского конфликта, который она представила в конце октября, включал в себя призывы к немедленному и устойчивому прекращению огня, отмене предписания жителям Газы переместиться на юг сектора, организации гуманитарных пауз и коридоров и немедленному и безоговорочному освобождению гражданских заложников. Кроме того резолюция осуждала атаку ХАМАС на Израиль, захват заложников и неизбирательные удары по мирному населению в Газе.