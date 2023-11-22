Орбан заявил, что США могут остановить помощь Украине

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что в случае победы Республиканской партии на президентских выборах в конгресс США, Белый дом может перестать участвовать в конфликте на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Die Weltwoche.

Такое заявление Орбан сделал во время своей речи в честь 90-летия швейцарского консервативного издания Die Weltwoche в Цюрихе. По его мнению, возможная победа Республиканской партии в 2024 году повлечёт за собой «поворот в американской политике».

«Если более скептически настроенные республиканцы придут к власти, то вполне возможно, что Европе придется самостоятельно справляться с огромным геополитическим конфликтом, находить почти невозможное политическое решение проблемы и нести издержки», — заявил он.

При этом Орбан считает, что Европа не сможет оказать Украине необходимую помощь без поддержки Вашингтона.

«Европа обнищала, и у нее нет денег на такой кризис», — добавил он.