Власти Нью-Йорка выделят дополнительные средства из-за угрозы терактов

Власти штата Нью-Йорк выделят дополнительные средства в размере трех миллионов долларов на защиту от терактов из-за обострения конфликта между Израилем и исламистской группировкой ХАМАС. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте губернатора штата Нью-Йорк Кэти Хокул.

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«Растущий уровень ненависти подвергает опасности всех нью-йоркцев, и как губернатор, я намерена бороться с этим кризисом. Нью-Йорк всегда был маяком надежды, толерантности, инклюзивности, и нас определит то, как мы вместе осудим ненависть во всех ее проявлениях», — заявила губернатор.

Прежде всего, средства будут направлены на распознавание угроз, возникающих в учебных заведениях. Предполагается, что ключевую опасность составляет продвижение ненависти на почве антисемитизма и исламофобии.