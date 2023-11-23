В США заявили о неминуемой капитуляции Украины перед Россией

Завершение конфликта на Украине не обойдется для Киева подписанием мирных переговоров, ей светит неминуемая капитуляция перед Россией. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Redacted.

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По словам экс-разведчика, украинские власти уже упустили свой шанс на мирные переговоры, поэтому стране придется заключать мир на условиях, продиктованных Москвой.

«Будет нечто похожее на историю с линкором "Миссури" (в 1945 году на его борту произошло подписание Акта о капитуляции Японии — Прим. «Ленты.ру»). Украине предоставят возможность сесть за стол переговоров и подписать документ, подготовленный Россией, в котором будут изложены ее требования — не просьбы, а именно требования», — сказал Риттер.

Западные страны начинают склонять президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам с Россией, так как становится очевидно, что конфликт заходит в тупик, при этом расходы на финансирование Киева только растут.