МАГАТЭ начнет проверять воду с «Фукусимы» в российских лабораториях

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в МАГАТЭ с 2024 года планируют анализировать пробы воды с АЭС «Фукусима-1» в российских лабораториях. Об этом сообщает ТАСС.

Захарова рассказала, что Россия представила в секретариат МАГАТЭ список лабораторий, которые могут участвовать в анализе проб. Она подчеркнула, что в организации подтвердили готовность задействовать эти лаборатории.

Ранее Япония получила одобрение от МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) на сброс более миллиона кубометров очищенной воды с «Фукусимы-1» в Тихий океан. Токио раскритиковали соседние страны, в МИД Китая подчеркивали, что «океан — это не частная канализация Японии».

Вода на станции используется для охлаждения реакторов и загрязняется радиоактивными веществами, перед сбросом ее очищают от 62 видов радионуклидов, кроме трития. Период полураспада трития составляет 12,3 года.