Раскрыты временные рамки сделки по израильским заложникам

Сделка Израиля и ХАМАС по освобождению из сектора Газа заложников, захваченных палестинской исламской группировкой, будет состоять из двух этапов, а также ограничена десятью днями. О временных рамках реализации достигнутых договоренностей сообщает газета The Times of Israel (TI) со ссылкой на документ, представленный израильским правительством.

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Отмечается, что соглашение между сторонами будет считаться действующим лишь с момента освобождения и передачи первой группы заложников, общее число которых составляет 50 человек. В свою очередь, Израиль в рамках первого этапа обязался освободить 150 человек, в рамках второго — еще 150 заключенных при условии освобождения еще 50 человек из палестинского плена. При этом режим прекращения огня будет продлеваться на 24 часа за каждую группу израильских заложников.