СМИ: Испания признает Палестинское государство

Переизбранный премьер Испании Педро Санчес сообщит премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что Мадрид вскоре объявит о признании Палестинского государства. Об этом пишет El Confidencial со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным El Confidencial, объявление будет сделано во время визита Санчеса в Израиль.

Санчес отправится в Израиль 23 ноября вместе со своим бельгийским коллегой Александром де Кро. Оба политика наиболее критично относятся к действиям израильской армии в секторе Газа среди лидеров стран ЕС, отмечает газета.

По информации El Confidencial, Санчес сообщит Нетаньяху, что Испания признает Палестину в ближайшее время, если не возобновятся переговоры по мирному урегулированию.

За мирное сосуществование Израиля и независимой Палестины ранее выступили в разных странах.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что для достижения стабильного мира на Ближнем Востоке — в соответствии с решениями Совбеза ООН — должна быть создана независимая Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме.