Турции заявили о необходимости «избавиться» от Нетаньяху

Эрдоган: Анкаре заявили о необходимости «избавиться» от Нетаньяху
Представители ряда государств заявили Анкаре о необходимости «избавиться» от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет РИА Новости.
По его словам, ряд государств считает, что Нетаньяху должен уйти со своего поста.
«Некоторые представители иностранных государств говорят нам: «Мы должны от него избавиться». Я не думаю, что этот процесс будет продолжаться дальше, я надеюсь, что Нетаньяху соберет свои вещи и уйдет в очень короткие сроки», - заявил турецкий лидер, возвращаясь из Алжира.
7 октября представители палестинской организации ХАМАС нанесли мощный ракетный удар по территории Израиля, им также удалось зайти в ряд городов и захватить заложников. Израиль перешел в состояние войны и начал операцию в секторе Газа. Военные действия сопровождаются масштабными разрушениями. Медслужбы ХАМАС сообщали, что в секторе Газа погибли более десяти тысяч человек, 4100 из них - дети.
При этом главы партий в израильской правительственной коалиции уполномочили премьер-министра Биньямина Нетаньяху сформировать чрезвычайное правительство. А Анкара обвинила Нетаньяху в геноциде в секторе Газа и подала в Международный уголовный суд иск против него.