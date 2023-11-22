Эрдоган: Анкаре заявили о необходимости «избавиться» от Нетаньяху

Представители ряда государств заявили Анкаре о необходимости «избавиться» от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет РИА Новости.

Турции заявили о необходимости «избавиться» от Нетаньяху
© EPA/TACC

По его словам, ряд государств считает, что Нетаньяху должен уйти со своего поста.

«Некоторые представители иностранных государств говорят нам: «Мы должны от него избавиться». Я не думаю, что этот процесс будет продолжаться дальше, я надеюсь, что Нетаньяху соберет свои вещи и уйдет в очень короткие сроки», - заявил турецкий лидер, возвращаясь из Алжира.

7 октября представители палестинской организации ХАМАС нанесли мощный ракетный удар по территории Израиля, им также удалось зайти в ряд городов и захватить заложников. Израиль перешел в состояние войны и начал операцию в секторе Газа. Военные действия сопровождаются масштабными разрушениями. Медслужбы ХАМАС сообщали, что в секторе Газа погибли более десяти тысяч человек, 4100 из них - дети.

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При этом главы партий в израильской правительственной коалиции уполномочили премьер-министра Биньямина Нетаньяху сформировать чрезвычайное правительство. А Анкара обвинила Нетаньяху в геноциде в секторе Газа и подала в Международный уголовный суд иск против него.

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