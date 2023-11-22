Турции заявили о необходимости «избавиться» от Нетаньяху

«Некоторые представители иностранных государств говорят нам: «Мы должны от него избавиться». Я не думаю, что этот процесс будет продолжаться дальше, я надеюсь, что Нетаньяху соберет свои вещи и уйдет в очень короткие сроки», - заявил турецкий лидер, возвращаясь из Алжира.