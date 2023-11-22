Ультраправый министр нацбезопасности Израиля раскритиковал соглашение с ХАМАС

"ХАМАС хотел этого тайм-аута больше всего на свете. Он также хотел "избавиться" от женщин и детей на первом этапе, потому что это вызывало международное давление на, он хотел получить взамен топливо, освобождение террористов, прекращение операций ЦАХАЛ и даже запрет на полеты. Все это он получил", — написал он.