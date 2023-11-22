Молдавия решила денонсировать еще семь соглашений с СНГ

Правительство Молдавии одобрило денонсацию семи соглашений с СНГ, которые касаются сферы здравоохранения, налогообложения и образования. RT на русском

В числе причин отказа от сотрудничества с СНГ названы курс страны на евроинтеграцию, а также «невозможность применения соглашений, моральная устарелость и несоответствие современным реалиям». Кроме того, представивший проект вице-премьер, глава МИД Николай Попеску заявил, что Молдавия «уже не разделяет политику, ценности и направления развития механизмов соглашений, которые в них предложены». Lenta.ru