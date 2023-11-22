В США заявили о загнанном в угол Евросоюзе

«ЕС уже загнал себя в угол. За прошедшие годы Боррель сделал несколько подстрекательских заявлений, предсказывая победу Киева, и рассказывая о роли ЕС в ее достижении. Все они оказались безосновательными. Украина проиграла, и Европейский союз ничего не может сделать, чтобы изменить этот результат», — высказался бывший военный.