Автор Foreign Policy Эдвард Хант заявил, что власти США рассматривают украинский кризис как способ достижения геополитических целей в Черноморском регионе, богатом энергоресурсами и соединяющем Россию, Восточную Европу и Ближний Восток. Материал Ханта опубликовало Responsible Statecraft.

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По словам Ханта, на двух недавних слушаниях в Сенате сотрудники Госдепартамента представили конфликт на Украине как «средство трансформации энергетической геополитики в Черном море». По их словам, пока Украина не сдалась, остается потенциал для превращения Черного моря в новый рынок для ЕС. Автор отмечает, что американские чиновники уже представляют себе новый энергетический коридор, который обеспечил бы Европу нефтью и природным газом из Центральной Азии.

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«Черное море не только граничит с тремя союзниками по НАТО и несколькими партнерами НАТО, но также является жизненно важным коридором для перемещения товаров <…> и содержит значительные неиспользованные энергетические ресурсы», — заявил представитель Госдепа Джеймс О’Брайен.

По версии Ханта, такими заявлениями официальные лица США открыто признают «намерения использовать Украину для ослабления России».

Одной из целей США, по словам Ханта, является отдаление Украины и других черноморских стран от России и их одновременная интеграция с ЕС, чтобы им пришлось следовать европейским правилам торговли и производства. В итоге весь Черноморский регион стал бы «местом, где США будут в очень хорошем положении».

Автор отметил, что Вашингтон стремится создать нефте- и газопроводы, ведущие из Центральной Азии в Европу и проходящие через Армению, Азербайджан, Грузию и Турцию.

The New York Times ранее писала, что Черное море, выход к которому есть у России, Украины и трех стран НАТО, иногда упускается из виду в контексте украинского кризиса, но становится «все более опасным источником геополитической напряженности после выхода России из зерновой сделки».