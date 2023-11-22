Эксперт объяснил соглашение о временном перемирии между Израилем и ХАМАС
Востоковед, эксперт по Израилю и Ближнему Востоку Александр Каргин в разговоре с Рамблером прокомментировал заключение временного перемирия между представителями Израиля и палестинского движения ХАМАС, а также объяснил, чем было продиктовано соответствующее решение каждой из сторон конфликта.
Израиль ранее официально подтвердил одобрение сделки с ХАМАС, которая предусматривает прекращение огня и возвращение в течение четырех дней 50 заложников, удерживаемых в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном канцелярией главы правительства страны Биньямина Нетаньяху, передавал ТАСС.
Эксперт подчеркнул, что, согласившись на временное перемирие, Израиль и ХАМАС преследовали собственные интересы.
ХАМАС таким образом пытается выиграть для себя время, перегруппироваться и как-то восстановить силы. И тот факт, что ХАМАС в принципе пошел на это перемирие, серьезно снизив свои требования, говорит о том, что ему был нанесен довольно серьезный ущерб. Напомню, что изначально ХАМАС требовал освобождения нескольких тысяч палестинских заключенных, осужденных за терроризм, в обмен на некое неопределенное число заложников. А в итоге 50 израильских заложников обменяют на 150 палестинских заключенных. И это, несомненно, некий прогиб со стороны ХАМАС. Там пошли на это, поскольку военные действия для ХАМАС складываются не самым успешным образом.Александр Каргин Востоковед, эксперт по Израилю и Ближнему Востоку
Возможность освободить часть заложников стала ключевым фактором при принятии решения о перемирии руководством Израиля, добавил эксперт.
"Внутри Израиля есть определенная критика в отношении данного перемирия. Одна часть критиков отмечает, что в дни тишины ХАМАС попытается восстановить свои силы, а другая часть говорит, что после освобождения этих пятидесяти заложников освободить еще порядка двухсот оставшихся будет сложнее, поскольку их "цена" возрастет. С другой стороны, есть вопрос гендерной предопределенности этой сделки. Напомню, что в числе этих 50 заложников 20 - это женщины, а еще 30 - это дети. То есть в Израиль не доставят ни одного взрослого мужчину, что является неким посылом. И в Израиле многие обозреватели уже говорят о том, что получается так, что "цена" жизни женщины выше, чем "цена" жизни мужчины. При этом в израильской армии в основном служат мужчины, и все пленные солдаты в своем большинстве - это молодые парни. Так что в этом плане тоже есть критика. Однако решение уже принято", — сказал Каргин.
Период временного перемирия между Израилем и ХАМАС продемонстрирует, насколько истощились ресурсы палестинского движения за время конфликта, добавил аналитик.
"Согласно условиям сделки, перемирие может продлеваться, но за каждый дополнительный день перемирия ХАМАС должен опускать еще по 10 заложников. И по тому, станет ли ХАМАС продлевать это перемирие и на какой срок, можно будет понять, насколько измотаны его силы. Понятно, что просто так они заложников не отдадут", — заявил эксперт.
Многие аналитики предполагают, что после истечения срока перемирия конфликт на Ближнем Востоке начнет затухать, отметил Каргин.
"Но я так не думаю. Предполагаю, что после перемирия война продолжится. На это есть несколько причин. Каждая из сторон сейчас явно не удовлетворена. ХАМАС не добился того результата, на который рассчитывал. Он фактически утратил контроль над севером сектора Газа, у него серьезные военные проблемы. И если сейчас в конфликте будет поставлена точка, то главный посыл ХАМАС о том, что они всегда являются победителями, будет несостоятелен", — сказал он.
По словам эксперта, власти Израиля также не заинтересованы в завершении конфликта на его нынешнем этапе.
"Я не очень себе представляю, как сможет устоять правительство, которое сейчас остановится и не будет продолжать военные действия. Израильское общество в настоящее время в целом настроено на продолжение операции. Тем более ХАМАС пошел на снижение требований, что явно произошло под влиянием военной ситуации. Поэтому я не думаю, что данное перемирие - это конец военных действий в регионе", — заключил собеседник.
Ранее договоренность между Израилем и ХАМАС о гуманитарном перемирии поддержало руководство Палестины.