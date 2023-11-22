"Внутри Израиля есть определенная критика в отношении данного перемирия. Одна часть критиков отмечает, что в дни тишины ХАМАС попытается восстановить свои силы, а другая часть говорит, что после освобождения этих пятидесяти заложников освободить еще порядка двухсот оставшихся будет сложнее, поскольку их "цена" возрастет. С другой стороны, есть вопрос гендерной предопределенности этой сделки. Напомню, что в числе этих 50 заложников 20 - это женщины, а еще 30 - это дети. То есть в Израиль не доставят ни одного взрослого мужчину, что является неким посылом. И в Израиле многие обозреватели уже говорят о том, что получается так, что "цена" жизни женщины выше, чем "цена" жизни мужчины. При этом в израильской армии в основном служат мужчины, и все пленные солдаты в своем большинстве - это молодые парни. Так что в этом плане тоже есть критика. Однако решение уже принято", — сказал Каргин.