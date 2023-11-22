Новый посол Британии в России прибыл в Москву и начал работу

Кейси вручил копию верительных грамот от короля Карла в МИД России , позже он вручит верительные грамоты президенту России Владимиру Путину , передает ТАСС .

По словам дипломата, для него большая честь вступить в должность посла Британии в России. Он добавил, что работа в Москве важна и будет включать в себя решение многих вопросов.